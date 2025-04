'Família' vaticana de papa Francisco presta homenagem emocionante e íntima

Na capela da residência de Santa Marta, no centro do Vaticano, uma freira reza em lágrimas diante do corpo sem vida do papa Francisco, que jaz em um caixão com um rosário entre as mãos.

Após sua eleição em 2013, o pontífice que veio "do fim do mundo" escolheu viver nesta austera residência eclesiástica, em vez de se isolar no solene Palácio Apostólico, até sua morte na segunda-feira, aos 88 anos.

Dignitários e funcionários da Cidade do Vaticano são agora os primeiros a se despedir nesta terça-feira (22) de seu chefe de Estado por 12 anos, vestido com uma casula vermelha e mitra branca.