Flamengo arranca empate contra LDU (0-0) em Quito pela 3ª rodada da Libertadores

No segundo tempo, os dois treinadores se concentraram em reforçar o ataque. Gian Allala, Ricardo Adé e Álex Arce tiveram chances de abrir o placar.

No time carioca, Pedro substituiu Juninho no ataque. No entanto, foi Luiz Araújo, que entrou em campo aos 67 minutos, quem animou a equipe rubro-negra com uma jogada individual.

Azulgaray saiu aos 65 minutos e Alexander Alvarado entrou em campo em seu lugar.

A entrada de Michael Estrada (78'), substituindo Arce, deu força ao time local, que teve um gol anulado por impedimento.

Nos minutos finais da partida, os jogadores do técnico Pablo "Vitamina" Sánchez aceleraram o ritmo. Estrada voltou a levar perigo após um cruzamento de Fernando Cornejo, mas faltou força no chute e acabou mandando a bola para fora.

Na próxima rodada o Flamengo vai visitar o Central Córdoba enquanto a LDU vai jogar contra o Deportivo Táchira também fora de casa.