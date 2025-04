Incerteza comercial deve ser resolvida 'o mais rápido possível', alerta economista-chefe do FMI

No caso da China, trata-se de "girar a economia para o consumo interno", o que seria "bom" para o país "e, portanto, para o mundo".

Segundo o especialista, "a economia chinesa tinha uma demanda fraca há algum tempo, devido à crise no setor imobiliário e uma economia orientada para a produção".

Atualmente, Pequim sofre todo o impacto da guerra comercial lançada por Washington, com um crescimento revisado para 4% em 2025, o menor desde 1990.

"O impacto das tarifas alfandegárias é muito significativo, de cerca de 1,3 ponto percentual (pp do PIB), que é parcialmente compensado com as medidas de investimentos implementadas" no final do ano passado, de acordo com Gourinchas.

- Impacto limitado na Europa -

No caso dos EUA, o FMI revisou para baixo, em quase 1 pp, sua previsão de crescimento em relação ao mês de janeiro, com o acréscimo de um "aumento significativo da inflação", que poderia chegar a 3%, embora inicialmente devesse retornar à meta de longo prazo de 2% estabelecida pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).