Lula e Boric criticam políticas comerciais de Trump

De pé ao lado de Boric, Lula acrescentou: "Você não quer guerra fria, e eu não quero guerra fria. Eu não quero fazer opção entre os Estados Unidos ou China."

Boric, por sua vez, destacou a importância de fortalecer os laços do Chile com o Brasil, seu terceiro maior parceiro comercial, "em tempos nos quais o multilateralismo e a amizade entre os povos estão tão questionadas".

"O Chile é contra uma guerra comercial, o Chile é contra a politização arbitrária do comércio e defendemos com muita força nossa autonomia estratégica no mundo", apontou.

Nesse cenário de incerteza provocado pelas políticas comerciais americanas, o Fundo Monetário Internacional rebaixou nesta terça-feira, em meio ponto percentual, as previsões de crescimento para a América Latina e o Caribe, para 2% em 2025.

Em sua visita de Estado em Brasília, Boric também participará de um encontro empresarial junto com Lula.

Com eles, discutirá o projeto do Corredor Bioceânico Viário, uma rodovia que busca ligar o norte de seu país com Argentina, Paraguai e Brasil para configurar uma nova rota comercial entre o Atlântico e o Pacífico e a Ásia.