Marco Rubio reorganiza Departamento de Estado americano

"A burocracia crescente criou um sistema mais comprometido com a ideologia política radical do que com a promoção dos interesses nacionais fundamentais dos Estados Unidos", alegou, em alusão às críticas da direita à democracia americana e à promoção dos direitos humanos.

A reorganização anunciada nesta terça-feira prevê a supressão de uma divisão encarregada de defender a "segurança dos civis, a democracia e os direitos humanos".

Será substituída por um novo escritório de "coordenação para a ajuda externa e os assuntos humanitários" e absorverá o que resta da USAID, que foi a maior agência humanitária do mundo e foi reduzida a uma expressão mínima desde que Trump voltou à Casa Branca, em janeiro.

Em um dos escritórios, elimina-se a referência à proteção do direito trabalhista no mundo, sendo substituída pela defesa à "liberdade religiosa".

Com a reestruturação também será suprimido o Escritório de Crimes de Guerra e o de conflitos e operações de estabilização que, entre outras coisas, tentava evitar atrocidades no exterior.

Rubio compartilhou pela rede social X um artigo no qual afirmou que o Departamento de Estado reduzirá o número de escritórios de 734 para 602. Os vice-secretários devem apresentar planos no prazo de 30 dias para reduzir o pessoal em 15%.