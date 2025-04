Musk vai reduzir tempo dedicado ao governo Trump

Antes do anúncio de Musk, a Tesla havia divulgado seus resultados do primeiro trimestre, em que teve um lucro 71% menor do que no mesmo período do ano passado, uma queda maior do que o estimado por analistas.

A empresa corrigiu para baixo suas previsões de resultados para 2025, pelo possível efeito que o terremoto comercial causado pela política tarifária de Trump pode ter sobre a demanda, afetada, segundo Musk, por uma mudança no sentimento político.

Com atos de vandalismo, chamados a boicotes e manifestações, consumidores protestaram contra Musk e a Tesla nos Estados Unidos e em outros países. As vendas globais da empresa caíram mais do que o esperado no primeiro trimestre, com 336.681 veículos entregues (-13% em 12 meses), segundo cifras divulgadas no começo do mês.

"Como sabemos, houve repercussões pelo tempo que passo no governo. Acho que o trabalho que estamos fazendo ali é realmente muito importante para controlar o déficit que está levando o nosso país à destruição", argumentou Musk, que atribuiu os ataques à Tesla aos cidadãos "que recebiam dólares mal gastos" pelo governo federal.

"O impacto do vandalismo e da hostilidade injustificada contra a nossa marca e os nossos funcionários repercutiu em alguns mercados", disse o diretor financeiro da empresa, Vaibhav Taneja. "Ainda assim, conseguimos vender todo o estoque de modelos antigos nos Estados Unidos, na China e em outros mercados."

jmb/mlm/dga/mel/lb