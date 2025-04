Nantes arranca empate contra PSG, que segue invicto na Ligue 1

O Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com o Nantes nesta terça-feira (22), em uma partida adiada da 29ª rodada da Ligue 1, mas, com esse resultado, o time do técnico Luis Enrique ampliou sua sequência invicta no Campeonato Francês para 30 partidas.

Depois que o meio-campista português Vitinha abriu o placar aos 33 minutos com um chute de pé esquerdo de dentro da área, o meia brasileiro Douglas empatou para o time da casa aos 83 minutos com outro disparo de canhota no ângulo de Donnarumma, dando ao seu time, que é 14º, um ponto valioso na luta para permanecer na primeira divisão.

Este empate permite ao PSG, que se sagrou matematicamente campeão no início de abril, se aproximar da invencibilidade do adversário desta terça-feira. Os 'canaris' ficaram 32 jogos sem perder na temporada 1994-95.