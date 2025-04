Ouro tem cotação recorde e supera 3.500 dólares

A cotação do ouro subiu nesta terça-feira (21) e registrou o recorde de 3.500 dólares (20.300 reais) por onça (31,1 gramas) devido ao desejo dos investidores de procurar refúgio em ativos considerados seguros devido à guerra comercial e à tensão entre Donald Trump e o presidente do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos.

O ouro era negociado a 3.467,87 dólares (20.133 reais) por onça às 7h30 GMT (4h30 de Brasília). Alguns minutos antes, a cotação atingiu o recorde de 3.500,10 dólares.

O valor do metal subiu enquanto a cotação do dólar registra queda, após o resultado negativo de Wall Street na segunda-feira, devido aos temores sobre a independência do Fed (banco central americano) após os ataques de Trump contra o presidente do Fed, Jerome Powell.