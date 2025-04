Patriarca latino de Jerusalém elogia o compromisso do papa Francisco com Gaza

O patriarca latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, considerado um possível sucessor do papa Francisco, elogiou o compromisso do falecido pontífice com a Faixa de Gaza.

"Gaza representa, de alguma maneira, tudo o que estava no coração de seu pontificado", declarou Pizzaballa a jornalistas, um deles da AFP.

O patriarca latino de Jerusalém, a autoridade católica mais alta no Oriente, explicou que o papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, sempre defendeu a "proximidade com os pobres, os marginalizados" e "a paz".