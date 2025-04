Plano alimentar indonésio pode gerar um 'desmatamento em massa'

Mas os ambientalistas argumentam que o governo não entende o entorno. "No sul de Papua, a paisagem e o ecossistema são florestas baixas", diz Samperante.

Os mapas produzidos pela Mighty Earth mostram que o projeto ameaça turfeiras e florestas que deveriam ser protegidas por uma moratória governamental.

A Indonésia tem uma das maiores taxas de desmatamento do planeta. Algumas das maiores áreas virgens estão em Papua.

Para Hurowitz, este projeto "ameaça desfazer" todo o progresso alcançado na conciliação do desenvolvimento agrícola com a proteção florestal.

Porém, o governo do presidente Prabowo Subianto diz que os críticos do projeto ignoram as realidades econômicas e agrícolas do quarto país mais populoso do mundo.

Em um discurso em janeiro, o presidente enfatizou a importância de alcançar a independência alimentar e energética e afirmou que poderia parar de importar arroz neste mesmo ano.