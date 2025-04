Plantio de árvores contra ondas de calor chega tarde em Atenas

Reflorestar as cidades é um tema crucial para os cientistas, quando as mudanças climáticas causam ondas de calor mais intensas e onde o efeito "ilha de calor urbana" eleva ainda mais as temperaturas.

As pequenas árvores do parque Alepotrypa, em Kypseli, vão precisar de cerca de uma década para crescer.

"Muito pouco, muito pouco", lamenta Katerina Christoforaki, arquiteta e urbanista da Universidade Técnica de Atenas, em entrevista à AFP.

A última tentativa de reordenamento de Atenas foi há 20 anos, antes dos Jogos Olímpicos de 2004.

Mas, na época, a construção de estádios e infraestruturas de transporte foi favorecida em detrimento dos espaços verdes.

- Oportunidade perdida -

"Não se deu importância à redução do tráfego automobilístico, nem à modernização dos edifícios", acrescenta Katerina Christoforaki.