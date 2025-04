Presidente argentino viajará a Roma na quinta para funeral do papa

O presidente ultraliberal criticou duramente Francisco antes de assumir o mandato, em 2023, por considerá-lo de esquerda.

"Apesar das diferenças que hoje são menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim", escreveu Milei no X logo após a notícia do falecimento do líder espiritual da Igreja Católica.

O presidente não participou das missas celebradas na segunda-feira na Catedral de Buenos Aires, onde Jorge Bergoglio foi arcebispo antes de ser eleito em 2013, nem da realizada à noite na basílica de São José de Flores, a igreja do bairro onde o papa nasceu.

Ao contrário, a missa contou com as presenças do prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, e da vice-presidente argentina, Victoria Villarruel.

Viajarão para Roma com o presidente seu chefe de Gabinete, Guillermo Francos; o chanceler, Geraro Wethein; a ministra da Segurança, Patricia Bullrich; a de Capital Humano, Sandra Pettovello; e o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, informou o governo.

