Salão do Automóvel de Xangai exibe concorrência no setor de carros elétricos

O maior salão do automóvel do mundo abre as portas na quarta-feira (23) em Xangai, onde os fabricantes estrangeiros tentarão provar que podem enfrentar as ultracompetitivas empresas chinesas que dominam a nova fronteira do setor elétrico.

Com as dúvidas sobre o domínio do motor de combustão, os salões automotivos tradicionais, como os de Paris e Detroit, lutam para se reinventar, enquanto Xangai exibe a era dos motores limpos, com sistemas operados por inteligência artificial.

O apoio governamental aos carros elétricos e híbridos colocou a China na vanguarda mundial do setor.