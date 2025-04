San Lorenzo faz homenagens ao papa Francisco, seu ilustre sócio e torcedor

O clube também convocou uma missa para quarta-feira em memória de Francisco, que morreu na manhã de segunda-feira no Vaticano, e a torcida deverá fazer uma homenagem especial no sábado, quando o time da primeira divisão receberá o Rosario Central no Campeonato Argentino.

Francisco herdou a paixão pelo San Lorenzo do pai, Mario Bergoglio, que o levou ao estádio do 'Ciclón' ? como o clube é conhecido ? pela primeira vez quando ele tinha 9 anos de idade. A partir de então se tornou um 'cuervo' ('corvo', mascote do clube e apelido dos torcedores do time).

No Vaticano, era comum que fiéis levassem bandeiras e camisas do time ao pontífice, que sempre as recebia com alegria.

Após a notícia de sua morte, o clube fechou todos as suas sedes em sinal de luto, e elas serão reabertas na noite desta terça-feira.

"Ele nunca foi apenas mais um, e sempre foi um dos nossos. Cuervo quando era criança, Cuervo já adulto, como padre, cardeal e Cuervo também como Papa", afirmou o clube em uma carta pública na segunda-feira, que também confirmou uma estranha coincidência entre a idade de Bergoglio, a hora da morte na Argentina e seu número de sócio.

"Ele sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón: quando ia ao Viejo Gasómetro ver o time de 1946 [...] quando recebia os visitantes azul-grenás [as cores do clube] no Vaticano, sempre com total alegria... Sócio nº 88235", diz a carta.