Seis aliados de Bolsonaro se tornam réus por suposta tentativa de golpe, decide STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, nesta terça-feira (22), a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) para julgar por tentativa de golpe de Estado seis ex-subordinados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também responde pela suposta trama para se manter no poder após perder as eleições de 2022.

Tornaram-se réus pessoas de confiança do ex-presidente como Mário Fernandes e Filipe Garcia Martins, que teriam colaborado, respectivamente, na criação de um plano que contemplava assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na confecção de um decreto para dar um suporte jurídico ao fracassado golpe, segundo a denúncia da PGR.

Os cinco ministros da primeira turma do STF votaram unanimemente para levar a julgamento os integrantes do chamado "núcleo 2" do caso.