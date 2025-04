Trump disse estar em sintonia com Israel sobre Irã

Os Estados Unidos e o Irã iniciaram conversas neste mês sobre o programa nuclear de Teerã, primeiro em Omã e depois em Roma. A retomada está prevista para esta semana.

Trump disse a jornalistas na segunda-feira que as reuniões com os iranianos tinham corrido bem, mas no mesmo dia, o Irã acusou Israel de tentar "minar" as discussões.

Segundo o New York Times, Trump desencorajou Israel de atacar instalações nucleares iranianas a curto prazo, dando uma chance à diplomacia.

Netanyahu alertou que Israel nunca permitirá que o Irã fabrique armas atômicas.

As principais potências ocidentais e Israel, considerado por especialistas o único país com armas nucleares no Oriente Médio, há muito tempo acusam Teerã de tentar adquirir este tipo de armamento.

O Irã nega e insiste que seu programa nuclear é exclusivamente para fins civis.