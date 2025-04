Trump viajará em maio para Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos

O presidente americano, Donald Trump, visitará a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos de 13 a 16 de maio, anunciou sua porta-voz, Karoline Leavitt, nesta terça-feira (22).

Esta será a segunda viagem internacional do presidente americano desde que foi empossado, em 20 de janeiro, após sua ida a Roma, onde participará, no próximo sábado, do funeral do papa Francisco no Vaticano.

Trump "viajará para Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos de 13 a 16 de maio", disse Leavitt durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, sem entrar em detalhes.