Vaticano, o menor Estado do mundo

Até 1859, seu poder se estendia sobre um reino de 18.000 km2 situado no centro da Itália, com uma população de quase três milhões de habitantes.

A população do Vaticano é atualmente de quase 800 pessoas que têm a nacionalidade vaticana, incluindo cardeais e representantes diplomáticos da Santa Sé (núncios apostólicos), assim como laicos e religiosos.

A nacionalidade não é concedida com base no "ius sanguinis" ("direito de sangue") nem no "ius soli" ("direito do solo"), mas sim por uma espécie de "ius officii", baseado em ter um emprego regular e viver de maneira estável no território.

A segurança é de responsabilidade da gendarmaria vaticana e da Guarda Suíça Pontifícia, o exército mais antigo do mundo, fundado em 1506 e famoso por seus uniformes de listras azuis, vermelhas e amarelas.

A bandeira do Vaticano é um quadrado composto por duas faixas verticais de cor amarela e branca. Sobre esta última, sobrepõem-se as chaves de São Pedro.

O sistema judicial é análogo ao da república italiana. A pena de morte foi abolida em 1960.