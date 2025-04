Vaticano publica primeiras imagens do papa Francisco no caixão

Milhares de fiéis se reuniram na segunda-feira à noite com flores e velas em oração na Praça de São Pedro do Vaticano, onde no domingo Francisco, visivelmente abatido, percorreu o local a bordo do papamóvel e acenou para a multidão para celebrar a Páscoa.

- "O papa dos últimos" -

"É uma notícia triste e lamentável", disse à AFP Concepción Talavera, 51 anos, que compareceu à missa celebrada na basílica de Santa Maria de Guadalupe na Cidade do México. "No final das contas, acredito que ele deu tudo por nós", acrescentou.

A morte ativou a contagem regressiva para a escolha de seu sucessor. O conclave para eleger o novo sumo pontífice deve começar em um prazo de 15 a 20 dias. Mais de dois terços dos 135 cardeais eleitores foram nomeados por Francisco.

Antes da eleição, as homenagens prosseguem em todo o mundo para o papa reformista, que se dedicou sem descanso à defesa dos migrantes, do meio ambiente e da justiça social, com um estilo austero e humilde.

"Obrigado por tornar o mundo um lugar melhor. Vamos sentir sua falta", escreveu em sua conta no Instagram o astro do futebol argentino Lionel Messi, sobre seu compatriota, um fã do esporte mais popular do planeta e membro honorário do clube San Lorenzo.