A agitação promovida por Elon Musk no governo dos EUA

Embora não possa ocupar a presidência americana um dia pois não nasceu nos Estados Unidos, o homem mais rico do mundo, nascido na África do Sul, obteve um prêmio de consolação: tornar-se uma das figuras mais poderosas do país ao lado do presidente republicano Donald Trump.

Ele mesmo chegou a falar com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca com seu filho de quatro anos nos ombros e não hesita em questionar membros do governo no meio do conselho do gabinete.

Sem temer a oposição do Congresso ou os recursos legais, Musk trouxe a energia de um executivo do setor privado para sua função desde que Trump retornou à Casa Branca em 20 de janeiro.

Uma de suas primeiras ações foi enviar um e-mail para 2,3 milhões de funcionários públicos oferecendo-lhes uma saída amigável. Aqueles que optaram por ficar devem agora enviar um relatório semanal detalhando cinco atividades que fizeram durante a semana.

- O poderoso DOGE -

Ele apagou agências inteiras do mapa, incluindo a USAID, a agência responsável pela ajuda ao desenvolvimento.