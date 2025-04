Acidente em rodovia no norte do México deixa 11 mortos

Onze pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um acidente em uma rodovia no estado de Chihuahua, no norte do México, informaram as autoridades nesta quarta-feira (23).

O incidente ocorreu na noite de terça-feira em uma rodovia entre as localidades de Guachochi e Yoquivo, quando uma caminhonete invadiu a pista do veículo em que as vítimas viajavam e causou o acidente, informou a Promotoria de Chihuahua em um comunicado.

"O condutor do veículo que supostamente provocou o acidente fugiu do local e, posteriormente, várias pessoas armadas chegaram e retiraram o veículo do lugar", acrescentou o órgão.