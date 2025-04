CGU e PF investigam descontos não autorizados de beneficiários do INSS

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) investigam um suposto esquema de corrupção com base em descontos ilegais de aposentados e pensionistas do INSS, informaram as autoridades nesta quarta-feira (23), um escândalo que salpica o governo Lula, que enfrenta queda de popularidade.

Seis funcionários públicos foram afastados, entre eles o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, após a detecção de pagamentos não autorizados em recibos de aposentados para associações e sindicatos, segundo a CGU.

A investigação se concentra em 6,3 bilhões de reais descontados entre 2019 e 2024 em suposta cumplicidade com funcionários do INSS. Uma boa parte ainda indeterminada deste montante teria sido descontada de forma ilícita.