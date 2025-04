China diz que 'porta está aberta' para negociações após Trump sinalizar queda das tarifas

A China afirmou nesta quarta-feira (23) que está aberta a conversar com os Estados Unidos sobre as tarifas, depois que o presidente Donald Trump mencionou a possibilidade de um acordo, o que aumenta as esperanças de uma possível diminuição das tensões comerciais.

Desde o seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump impôs tarifas de pelo menos 10% aos produtos que entram em seu país e de até 145% para um grande número de importações chinesas. Pequim respondeu com tarifas de 125% sobre os produtos americanos.

"A China já disse previamente que em uma guerra comercial e de tarifas não há vencedores", afirmou o porta-voz da diplomacia de Pequim, Guo Jiakun. "A porta para conversar (com os Estados Unidos) está escancarada", enfatizou.