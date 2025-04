Cientistas alarmados com repressão de Trump à pesquisa nos EUA

Para Jones, o governo segue o roteiro do chamado "Projeto 2025", que reúne uma série de propostas promovidas pelos conservadores ? e adotadas por Trump ? para reestruturar ou desmantelar as instituições científicas e acadêmicas importantes, incluindo a respeitada Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA), que eles acusam de promover o "alarmismo climático".

Vários funcionários de Trump ecoaram esses sentimentos, incluindo seu secretário da Saúde, Robert Kennedy Jr., um cético em relação às vacinas que aproveitou a desconfiança gerada na ciência que se desenvolveu durante a pandemia de covid-19.

O resultado foi o rompimento do acordo tácito que antes vinculava o Estado à produção de conhecimento, disse Sheila Jasanoff, professora de Harvard, universidade que se tornou o principal alvo de Trump com o congelamento de 2,2 bilhões de dólares (12,6 bilhões de reais) do financiamento federal.

Trump tentou subjugar diversas universidades de prestígio que ele acusa de tolerar o antissemitismo em seus campi e ameaçou seus orçamentos, seu status de isenção de impostos e a matrícula de estudantes estrangeiros.

"Para mim, a raiva contra ciência lembra a raiva religiosa fundamentalista", comentou Jasanoff.

- Dano geracional -

Diante dessas mudanças radicais, cada vez mais pesquisadores consideram ir embora dos Estados Unidos, em uma potencial fuga de cérebros da qual outros países esperam se beneficiar.