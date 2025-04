Concreto e canais: vilarejo do Vietnã tem recomeço após deslizamento de terra

Kim perdeu 14 parentes e sua tradicional casa de madeira sobre palafitas quando as chuvas do Yagi desencadearam um deslizamento que engoliu grande parte da vila de Lang Nu, na província montanhosa de Lao Cai, em setembro passado.

A tempestade foi a mais forte a atingir o Vietnã em décadas, matando pelo menos 320 pessoas no país e causando perdas econômicas estimadas em 1,6 bilhão de dólares (R$ 9,4 bilhões).

No entanto, é improvável que tenha sido um caso isolado, com pesquisas no ano passado mostrando que as mudanças climáticas estão fazendo com que os tufões na região se intensifiquem mais rapidamente e durem mais tempo em terra firme.

As mudanças climáticas, causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, afetam os tufões de várias maneiras: uma atmosfera mais quente retém mais água, resultando em chuvas mais intensas, e oceanos mais quentes também ajudam a alimentar tempestades tropicais.

Kim ainda está traumatizada com o deslizamento.

Ela diz que tudo é doloroso, especialmente a lembrança do momento em que uma torrente de lama a arrastou junto com sua filha de dois anos.