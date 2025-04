Entre lágrimas e esperança, cristãos de Jerusalém recordam o papa Francisco

"Estou na missa porque, aonde quer que ele fosse, eu o acompanhava (na TV e na imprensa) e é importante celebrar esta missa para ele em uma igreja com o túmulo vazio. Temos muito orgulho desta igreja, porque é a única no mundo com o túmulo vazio e porque ela clama pela ressurreição, é um grande símbolo", disse.

Lotada nesta quarta-feira, a Basílica do Santo Sepulcro foi construída, segundo a tradição, no local onde os cristãos situam os episódios da crucificação de Jesus, sua sepultura e sua ressurreição.

"Fiquei triste (ao saber da morte do papa), mas sinto uma paz interior porque sei que ele vai ressuscitar, como Jesus", disse Tarsha.

Durante a manhã, uma procissão com padres de várias ordens religiosas cruzou as largas portas do templo. Ao lado deles estavam freiras, escoteiros, fiéis locais e alguns peregrinos estrangeiros.

- Uma missa muito especial -

Precedido por dois "kawas" - guardas em uniformes tradicionais da era otomana, portando sabres e bastões cerimoniais -, o patriarca latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, entrou na igreja seguido por religiosos cristãos e diplomatas.