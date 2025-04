'Fazer confusão' nas comunidades de Buenos Aires: o legado do papa Francisco

Ele é o prelado da paróquia Cristo Operário, fundada em 1970 por Carlos Mugica, uma referência dos 'curas villeros' - como são chamados os padres que atuam em "villas" ou assentamentos populares -, assassinado em 1974.

A missa é celebrada no Centro Comunitário Padre Carlos Mugica, vizinho à paróquia, que desde 2010 atende pessoas com problemas de abuso de substâncias.

O centro, fortemente cercado, começa a alguns metros de uma rodovia, em um dos acessos à Villa 31, um assentamento com mais de 40.000 pessoas, em frente ao abastado bairro do Retiro. Dentro da comunidade, as ruas vão se estreitando até se tornarem vielas serpenteantes.

Os 'curas villeros' (padres das favelas), surgidos em 1969 no calor do Movimento de Sacerdotes do Terceiro Mundo, historicamente estiveram afastados da hierarquia eclesiástica, até que Bergoglio, no papel de arcebispo de Buenos Aires, estendeu pontes decisivas.

"Sabemos do carinho que Francisco sempre teve. Esse carinho vai continuar presente porque ele nos ensinou que nos gestos simples, como um abraço, como compartilhar um prato, ali se apresenta o Jesus ressuscitado, que vem nos acompanhar", diz Bagattini.

- Visibilizar -

"O papa visibilizou e também pôs no foco as pessoas que precisam de mais ajuda", explica Gladys Samaniego, trabalhadora social do centro, que recebe diariamente moradores em busca de comida, higiene e, principalmente contenção.