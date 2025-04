Impacto da guerra comercial está cada vez mais tangível nos EUA, demonstra Fed

Desde que retornou ao poder, Trump impôs tarifas de 10% sobre a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Um grande número de importações chinesas foram impactadas com taxações de até 145%, o que eleva o total tarifário a até 245% para alguns bens, incluindo carros elétricos.

Segundo o governo, o forte aumento de tarifas sobre os produtos que entram nos EUA permitirá reorientar atividades e empregos no país, mas também gerar receita pública para financiar o corte de impostos.

No curto prazo, esta política protecionista abalou a principal economia do mundo, sustentada em grande parte no alto nível de consumo de seus habitantes.

No período de realização da pesquisa, que terminou em 14 de abril, "o gasto dos consumidores, excluindo os veículos, foi inferior de forma geral".

"A maioria das regiões observou vendas moderadas a robustas de automóveis e de alguns bens duráveis", como móveis, mas, de acordo com a pesquisa do Fed, "foram geralmente atribuídas a uma corrida para comprar" antes que as tarifas aumentassem os preços.

Segundo o Fed, "tanto as viagens de lazer como de negócios diminuíram de modo geral e várias regiões observaram uma queda no número de visitantes internacionais".