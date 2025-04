Jordânia proíbe atividades da Irmandade Muçulmana

A Jordânia proibiu, nesta quarta-feira (23), todas as atividades do grupo Irmandade Muçulmana e fechou seus escritórios no país, anunciou o ministro do Interior, Mazen al Faraya, que acusou o movimento islamista de desestabilizar o país.

A decisão acontece após o anúncio, em meados de abril, da detenção de 16 pessoas, incluindo membros da Irmandade Muçulmana, suspeitos de planos "que pretendiam afetar a segurança nacional, semear o caos e cometer atos de sabotagem na Jordânia".

"Decidiu-se proibir todas as atividades dos que se dizem da Irmandade Muçulmana e considerar qualquer atividade (da sua parte) como uma violação dos dispositivos da lei", declarou o ministro.