Juventus perde para o Parma (1-0) e se complica na luta por vaga na Champions

Após esta derrota, a primeira do técnico Igor Tudor desde que ele sucedeu Thiago Motta há um mês, a 'Juve' permanece na quinta colocação, com 59 pontos.

"Nos faltaram muitas coisas para vencer esta partida. Foi uma derrota dolorosa, mas ainda temos cinco jogos pela frente", se resignou Tudor.

Os 'bianconeri' estão agora a um ponto da zona da Liga dos Campeões, que no momento é fechada pelo Bologna (4º), que no domingo surpreendeu a líder Inter de Milão ao vencer por 1 a 0 nos últimos instantes.

Para complicar ainda mais a vida da Juventus, a Lazio (6ª) a alcançou no número de pontos após a vitória (2-0) também nesta quarta na visita ao Genoa (13º), com gols do argentino Taty Castellanos (32') e do franco-senegalês Boulaye Dia (65').

A Fiorentina (8ª) se mantém na luta pelas vagas europeias após vencer o Cagliari (16º) por 2 a 1. O gol da vitória da 'Viola' foi marcado pelo argentino Lucas Beltrán no início do segundo tempo.

Em outro confronto desta quarta-feira, o Torino (10º) derrotou a Udinese (11º) por 2 a 0, em partida entre times da zona intermediária da tabela.