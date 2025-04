Modelo de exportação da China prejudica 'o mundo inteiro', diz secretário do Tesouro dos EUA

Ele insistiu que as ações do governo Trump são um apelo por "colaboração mais profunda e respeito mútuo entre os parceiros comerciais", embora apontem para "decisões políticas intencionais" de outros países que enfraqueceram a indústria dos EUA e colocaram sua segurança "em risco".

"Esse status quo de desequilíbrios grandes e persistentes não é sustentável", disse Bessent. "Não é sustentável para os Estados Unidos e, em última instância, não é sustentável para outras economias."

No mesmo discurso, em um fórum do Instituto de Finanças Internacionais, à margem das Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), Bessent também afirmou que ambas as instituições precisam estar "aptas" para seu propósito, ao considerar que elas se desviaram de suas missões iniciais.

O FMI "não tem obrigação de emprestar a países que não implementam reformas", disse Bessent.

"A estabilidade econômica e o crescimento deveriam ser os indicadores do sucesso do FMI, não a quantidade de dinheiro que a instituição empresta", observou.

Ele acrescentou que o Banco Mundial também "não deve esperar mais cheques em branco para um marketing vazio focado em chavões acompanhados de compromissos brandos com as reformas".