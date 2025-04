Novo julgamento de Weinstein entra na fase das alegações

O fundador, ao lado do irmão Bob, da produtora Miramax deve voltar a ficar frente a frente com suas acusadoras: a ex-assistente de produção Mimi Haleyi e a atriz Jessica Mann, que o denunciaram por agressão sexual e estupro, respectivamente.

Ele também será julgado por uma nova acusação de agressão sexual supostamente ocorrida em 2006 em um hotel de Manhattan. A acusadora permaneceu no anonimato até o momento, mas espera-se que testemunhe no julgamento com seu nome, segundo a advogada Lindsay Goldbrum.

Diagnosticado com leucemia, problemas coronários graves, diabetes, fortes dores nas costas, entre uma longa lista de doenças que o levaram a ser hospitalizado várias vezes nos últimos meses, Weinstein compareceu ao tribunal em uma cadeira de rodas durante o processo de seleção do júri, que começou em 15 de abril.

O juiz de instrução do julgamento, Curtis Farber, prevê a conclusão do processo para maio, mas não descarta uma prorrogação até o início de junho.

Weinstein espera que o caso seja "visto com um novos olhar", quase oito anos após as investigações do New York Times e da revista New Yorker que provocaram sua queda e o nascimento do movimento #MeToo, considerado como o momento de libertação da palavra de muitas vítimas contra abusos sexuais, em particular no ambiente de trabalho.

- Chuva de denúncias -

Detido na penitenciária de Rikers Island, o produtor de sucessos como "Sexo, Mentiras e Videotape", "Pulp Fiction" ou "Shakespeare Apaixonado", Weinstein cumpre atualmente outra condenação de 16 anos, imposta por um tribunal de Los Angeles por estupro e agressão sexual em 2013 contra uma atriz europeia.