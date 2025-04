Petróleo fecha em queda, puxado por informações da imprensa sobre Opep+

Os preços do petróleo, que operaram no azul no começo da sessão, fecharam em queda nesta quarta-feira (23), puxados por informações da imprensa, segundo as quais vários membros da Opep+ teriam sugerido aumentar a produção de petróleo em junho.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em junho fechou em queda de 1,96%, a 66,12 dólares.

Seu equivalente americano, West Texas Intermediate, para entrega em maio, no primeiro dia em que é usado como contrato de referência, recuou 2,20%, a 62,27 dólares.