Roma em estado de sítio para funeral do papa Francisco

O desafio logístico de segurança é colossal. Estima-se a chegada de entre 150 e 170 delegações estrangeiras, incluindo líderes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os mandatários Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei, os reis da Espanha e Bélgica, além do príncipe William.

Desde quarta-feira (23), com a chegada do caixão do papa à Basílica de São Pedro, as autoridades italianas fecharam completamente os acessos ao Vaticano e as ruas adjacentes.

Rigorosos controles de segurança foram estabelecidos, incluindo revistas de mochilas, raio-x, patrulhamento constante da polícia italiana, carabineiros e a gendarmaria do Vaticano.

Ao todo, 2.000 agentes estão destacados de forma permanente na área.

- Despedida segura -

Além das medidas terrestres, foi delimitada uma zona de exclusão aérea sobre Roma que funcionará 24 horas por dia. Também foram impostas unidades antidrone com sistemas de interferência de sinal para evitar qualquer atividade suspeita.