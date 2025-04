UE anuncia multas elevadas contra Apple e Meta

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), anunciou nesta quarta-feira a imposição de multas elevadas contra Apple e Meta, uma iniciativa que pode gerar a ira do governo dos Estados Unidos.

A Apple recebeu uma multa de 500 milhões de euros (3,2 bilhões de reais) e a Meta (matriz do Facebook e Instagram) uma punição de 200 milhões de euros (1,3 bilhão de reais), por violação das normas vigentes sobre a concorrência.

Estas são as primeiras multas aplicadas pela Comissão com base na Lei de Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês), que entrou em vigor no ano passado e exige que os gigantes do setor se ajustem às normas europeias sobre concorrência.