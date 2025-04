Wall Street fecha em alta, à espera de um alívio nas tensões comerciais

Na terça-feira, Trump admitiu, perante a imprensa, que as sobretaxas de 145% que impôs aos produtos chineses eram "muito altas" e que seriam "reduzidas substancialmente".

Pequim, por sua vez, declarou, nesta quarta, que "as portas do diálogo seguem abertas".

O mercado americano segue vivendo "no ritmo das manchetes", baseadas nas declarações de Trump, assinalou Hogan.

O mercado "está em uma posição muito positiva, mas ainda não sabemos qual será o resultado desta guerra comercial", relativizou o analista.

Washington "ainda não" está discutindo as tarifas com Pequim, disse à imprensa durante o dia o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na capital americana.

Trump também declarou que não tinha a "intenção" de demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, depois que suas duras críticas ao chefe do BC americano sacudiram os mercados financeiros.