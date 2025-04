YouTube completa 20 anos com mais de 20 bilhões de vídeos publicados

O YouTube completa, nesta quarta-feira (23), 20 anos de existência, um período durante o qual alojou mais de 20 bilhões de vídeos, tornando-se a plataforma de streaming preferida pelos internautas.

O primeiro vídeo do YouTube foi postado por Jawed Karim, um de seus três cofundadores, em 23 de abril de 2005. "Eu no zoo" era uma sequência inocente de 20 segundos em frente à jaula dos elefantes no zoológico de San Diego, na Califórnia (EUA).

Sua criação foi concebida por Karim, Steve Chen e Chad Hurley durante um jantar, quando eram funcionários da plataforma de pagamentos Paypal, e em 14 de fevereiro, eles lançaram oficialmente o domínio YouTube.com.