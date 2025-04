Alto, baixo ou de estatura mediana? A arte de vestir o novo papa

Várias gerações desses alfaiates prepararam três batinas para que os novos pontífices pudessem se apresentar na sacada da Basílica de São Pedro já vestidos de branco. Nos minutos seguintes à sua eleição, o novo papa veste rapidamente a peça que mais lhe cair bem, para fazer sua primeira aparição após o anúncio "Habemus papam".

"Vestimos todos os papas desde o começo do século XX, pelo menos", disse Gammarelli à AFP. Mas, nesta ocasião, "o Vaticano nos disse que estava cuidando disso", informou.

O alfaiate acredita que as vestimentas do novo papa serão as dos conclaves anteriores: "Fizemos três batinas em cada ocasião, e eles usaram apenas uma".

Esta é a primeira vez que a loja fica sem pedido. Francisco desprezava os excessos e desperdícios, por isso Gammarelli não descarta que se trate de uma homenagem ao pontífice.

- Tamanhos dos candidatos -

Retratos dos papas enfeitam as paredes da loja, que fica a poucos passos do turístico Panteão de Roma. Suas prateleiras estão repletas de tecidos coloridos, e as vitrines exibem peças desenhadas para todo tipo de traje da Igreja Católica, de papas a bispos, padres e seminaristas.