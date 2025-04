Ataque com faca deixa uma aluna morta e três feridos em escola na França

Uma estudante do ensino médio morreu e outros três alunos ficaram feridos em um ataque perpetrado com arma branca por outro estudante do mesmo colégio particular de Nantes, oeste da França, que foi preso, informou uma fonte próxima ao caso.

Por volta das 12h30 locais (7h30 em Brasília), um aluno armado com uma faca atacou quatro colegas antes de ser dominado por professores e posteriormente preso, segundo os primeiros dados da investigação.

"Envio meus pensamentos comovidos às famílias, aos estudantes e a toda a comunidade educacional, cuja nação compartilha o choque e a dor. Graças à sua intervenção, os professores sem dúvida evitaram outros dramas. Sua coragem merece todo nosso respeito", reagiu o presidente da França, Emmanuel Macron, no X.