Atlético vence Rayo e praticamente garante vaga na Champions; Valladolid é rebaixado

O inglês Conor Gallagher ampliou a vantagem com uma cabeçada aos 45 minutos, finalizando um passe do também argentino Rodrigo De Paul.

E depois das assistências, veio o gol argentino: Julián Álvarez marcou o terceiro e definitivo aos 77 minutos de jogo, finalizando com perfeição, na cara do goleiro, com um chute rente à trave, após passe do francês Antoine Griezmann.

"Foi uma partida muito divertida, com ataques e situações de perigo de ambas as equipes, que certamente poderíamos ter resolvido melhor. Trabalhamos de forma mais organizada no segundo tempo", resumiu o técnico do Atlético de Madrid, o também argentino Diego Simeone.

Com essa vitória, o Atleti volta a somar três pontos depois da derrota por 1 a 0 sofrida no último sábado, diante do Las Palmas.

O Rayo, em 11º lugar, se complica em sua luta para conquistar uma vaga europeia.

- Betis sobe para 5º -

A maior decepção desta quinta-feira foi o Valladolid, que foi matematicamente rebaixado para a segunda divisão, apenas um ano após retornar à elite do futebol espanhol.