Bologna elimina Empoli e vai enfrentar Milan na final da Copa da Itália

O Bologna se classificou para a final da Copa da Itália, onde vai enfrentar o Milan, após a vitória sobre o Empoli em casa por 2 a 1 nesta quinta-feira (24), no jogo de volta da semifinal.

Os bolonheses, que já haviam vencido na ida por 3 a 0, abriram o placar no estádio Renato Dall'Ara logo aos sete minutos, com o meio-campista Giovanni Fabbian. Os toscanos empataram aos 33 por meio do volante ucraniano Viktor Kovalenko, mas depois disso não conseguiram mais incomodar a defesa do time comandado pelo técnico Vincenzo Italiano.

Na reta final, o atacante holandês Thijs Dallinga, ex-jogador do Toulouse, deu a vitória ao Bologna com uma cabeçada (86').