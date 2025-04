Botafogo perde na visita ao Estudiantes (1-0) e é 3º do Grupo A na Libertadores

"Temos que ter calma para analisar tudo com cuidado. Gostei da personalidade do time e da vontade de vencer. Apesar do erro do goleiro, acabou sendo uma vitória muito valiosa para nós", comentou Eduardo Domínguez, técnico do Estudiantes.

O goleiro John se defendeu ao comentar o gol que sofreu: "Acho que foi algo passageiro, algo que pode acontecer. Não vejo como um erro, foi culpa do gramado. Tive azar naquele chute".

Já o técnico Paiva enfatizou que "estamos em uma fase estranha. O jogo começou bem para nós, tivemos chances a nosso favor, mas a bola não entrou. Quando criamos chances, não marcamos. E aí, com alguns erros, acabamos perdendo".

Escalações:

Estudiantes: Matías Mansilla - Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia - Santiago Ascacibar (Bautista Kociubinski, 43), Gabriel Neves, Cristian Medina (José Sosa, 84) - Tiago Palacios (Alexis Manyoma, 84), Joaquín Tobio Burgos (Gastón Benedetti, 75) e Guido Carrillo (Luciano Giménez, 84). Técnico: Eduardo Domínguez.

Botafogo: John - Mateo Ponte (Vitinho, 72'), Jair, Danilo Barbosa, Alexander Barboza, Alex Telles - Gregore, Marlon Freitas (Allan, 88') - Patrick de Paula (Matheus Martins, 46'), Artur (Manoel, 73'), Savarino (Gonzalo Mastriani, 88') - Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.