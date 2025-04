Dominicanos pedem freio na imigração de haitianos

Dezenas de cidadãos convocados por uma ONG nacionalista protestaram nesta quinta-feira (24) em frente ao palácio de governo em Santo Domingo, a capital da República Dominicana, para exigir que o presidente Luis Abinader freie "a haitianização" do país, que já aplica deportações em massa.

Abinader foi reeleito no ano passado com a promessa de endurecer as políticas migratórias, que incluem a ampliação do muro fronteiriço e as deportações, que foram 276.215 em 2024.

"Isto não é uma luta política, é uma luta da pátria, que compete a todos os dominicanos, porque, se perdemos o nosso país, perdemos todos", disse Ángelo Vásquez, presidente da ONG Antiga Ordem Dominicana.