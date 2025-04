'Feito nos EUA': marca de roupa íntima sob ameaça das tarifas de Trump

"Preciso de programas que me apoiem financeiramente, ou terei de cortar minha folha de pagamento, o que é o oposto do que eles (o governo) dizem querer", diz.

No ateliê, Tzul, que emigrou da Guatemala para os Estados Unidos há mais de duas décadas, diz que espera que a poeira assente.

"Não queremos algo que possa mudar drasticamente a economia", diz Tzul, que também é membro da organização não governamental Garment Workers' Centre.

"Essa é uma das razões pelas quais milhões de nós deixamos nossos países, porque as decisões que os governos tomaram, em vez de ajudar as pessoas, destruíram a economia", acrescentou o homem de 60 anos. "Não queremos que isso aconteça com os Estados Unidos."

pr/nn/dd

© Agence France-Presse