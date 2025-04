Governo dos EUA pede à Suprema Corte que permita proibição de militares trans

Em uma ordem executiva de 27 de janeiro, Trump declarou que "expressar uma 'identidade de gênero' falsa divergente do sexo de um indivíduo não cumpre com os rigorosos padrões necessários para o serviço militar".

O Pentágono emitiu, então, um memorando no final de fevereiro indicando que retiraria os soldados trans do exército a menos que obtivessem uma isenção caso a caso, ao mesmo tempo que impediria o ingresso de outros.

Se a proibição entrasse em vigor, poderia afetar milhares de efetivos que atualmente estão servindo nas forças armadas.

As restrições no memorando do Pentágono estão dirigidas àqueles que foram diagnosticados com disforia de gênero, dos quais havia 4.240 servindo no exército no final do ano passado, segundo um alto funcionário da Defesa.

Os americanos trans enfrentaram uma montanha-russa de mudanças nas políticas sobre o serviço militar nos últimos anos: governos democratas buscaram permitir que eles servissem abertamente, enquanto Trump tentou mantê-los fora de suas fileiras.

