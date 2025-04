Grupo Modelo, fabricante da cerveja Corona, investirá R$ 20,4 bi no México

As tarifas que Trump aplicou às dezenas de países excluem, no caso do México e do Canadá, todos os bens exportados sob as regras do acordo de livre comércio T-MEC.

No entanto, tanto a indústria siderúrgica quanto a automotiva, essenciais para a economia mexicana, receberam impostos adicionais.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia mexicana contrairá 0,3% em 2025, embora o governo de Sheinbaum esteja confiante em alcançar um crescimento entre 1,5% e 2,3%.

yug/mar/nn/rm/dd/aa

© Agence France-Presse