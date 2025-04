Integrante de grupo de buscas por desaparecidos é assassinada no México

Uma mulher que fazia parte de um grupo de busca de pessoas desaparecidas no México foi assassinada na noite desta quarta-feira (23), junto com seu filho, no estado de Jalisco, informaram as autoridades.

A mulher pertencia ao grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, que identificou um suposto campo de treinamento do crime organizado no início de março naquele estado, o que evidenciou as mais de 125.000 pessoas desaparecidas no México, de acordo com os registros oficiais.

María del Carmen Morales - que denunciou o desaparecimento de um de seus filhos em fevereiro do ano passado - foi baleada junto com seu filho, Daniel Ramírez, na cidade de Tlajomulco de Zúñiga, informou o Ministério Público de Jalisco, em um comunicado.