João Fonseca vence Moller e avança à 2ª rodada do Masters 1000 de Madri

O tenista brasileiro João Fonseca, atual número 65 do ranking mundial, derrotou com tranquilidade o dinamarquês Elmer Moller (nº 114) por 6-2 e 6-3 nesta quinta-feira (24) no Masters 1000 de Madri e avançou para a segunda fase do torneio.

Fonseca vai enfrentar na próxima rodada o americano Tommy Paul, 12º colocado do ranking da ATP.

O carioca, que venceu no final do ano passado o NextGen Masters, que reúne os melhores jovens jogadores do circuito, vem se revelando uma das sensações da temporada e tem gerado enorme expectativa.