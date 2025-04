Mais de 60.000 fiéis se despediram do papa Francisco na capela-ardente

O enterro de Jorge Mario Bergoglio ocorrerá no mesmo dia na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, o primeiro de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

- Pobres diante da sepultura -

O papa, que veio "do fim do mundo", liderou a Igreja Católica a partir de 2013 com um pontificado reformista focado nas "periferias" geográficas e sociais, como os mais pobres. Mas seu estilo cordial e austero rendeu críticas do setor mais conservador.

"Quem o Espírito Santo colocar para seguir adiante (...) possa continuar tudo o que ele começou, o que não é apenas ou tanto para o bem da Igreja, mas para toda a humanidade", disse o cardeal venezuelano Baltazar Porras à AFP.

Como sinal de seu compromisso com os mais necessitados, um "grupo de pobres" estará presente no sábado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para a chegada do caixão papal para o sepultamento, informou o Vaticano.

O público geral poderá se reunir diante da última morada do nativo do bairro de Flores a partir de domingo.