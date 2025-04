Maradona era "um paciente muito difícil", diz médico em julgamento por sua morte

Ele também considerou que "uma avaliação diária por um clínico geral" em casa seria o ideal, pois equivaleria a "interná-lo num hospital".

Porém, as provas apresentadas no caso até o momento indicam que as visitas clínicas previstas eram semanais, e que uma delas nunca se concretizou devido à relutância do paciente em ser atendido.

Luque, outros médicos, enfermeiros, a psiquiatra e um psicólogo são acusados de homicídio com dolo eventual, que implica que eles sabiam que suas ações poderiam causar a morte do paciente e pela qual poderão pegar entre oito e 25 anos de prisão.

Um oitavo réu ? uma enfermeira ? será julgada em um processo separado.

O julgamento continuará na próxima terça-feira. A procuradoria ainda não anunciou quem serão as testemunhas nessa sessão.

